محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن سماع دوى إنفجار ونشوب حريق هائل بإحدى المناطق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.
وأكد المصدر الأمني في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود بأحد الأكشاك الخشبية أمام عقار تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة.
وأوضح أن الحريق جرى إثر تسرب غاز من إسطوانة بوتاجاز بالكشك المُشار إليه، تستخدم فى تجهيز الوجبات للعمال بالمنطقة، وتم السيطرة عليه دون حدوث ثمة وفيات أو إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني ينفي وقوع انفجار في التجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.