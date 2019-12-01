مصدر أمني ينفي وقوع انفجار في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن سماع دوى إنفجار ونشوب حريق هائل بإحدى المناطق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وأكد المصدر الأمني في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود بأحد الأكشاك الخشبية أمام عقار تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأوضح أن الحريق جرى إثر تسرب غاز من إسطوانة بوتاجاز بالكشك المُشار إليه، تستخدم فى تجهيز الوجبات للعمال بالمنطقة، وتم السيطرة عليه دون حدوث ثمة وفيات أو إصابات.​