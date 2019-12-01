الحكم في دعاوى التلاميذ الراسبين في الصف الأول الثانوي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الحكم في الدعاوى القضائية المقامة من أولياء أمور الطلاب الراسبين بالصف الأول الثانوي لجلسة 3 نوفمبر، للرد والتعقيب على مذكرات هيئة قضايا الدولة والمستندات وتحديد مواد الرسوب لكل طالب على حدة والدرجات التي حصل عليها بهذه المواد.

وقدم الطعن كل من عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، وهما وكيلان عن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر للطعن بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني.

واستند المحاميان، في طعنهما على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإليكتروني، الذي تسبب في رسوب الطلاب من البداية.