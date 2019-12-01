نشرة الحوادث المسائية.. الحكم بإعدام متهم بـ"خلية إمبابة" وانتحار شاب من برج القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقر ثان لنيابة أشمون بالمنوفية

افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، مقر نيابة أشمون الإدارية القسم الثاني، الصادر بشأنها قرار وزير العدل رقم 6133 لسنة 2019.

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انتحار شاب من أعلى برج القاهرة لمروره بضائقة نفسية

لقى شاب مصرعه، حاصل على بكالوريوس هندسة جامعة حلوان، بعد إلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة في منطقة قصر النيل؛ لمروره بضائقة نفسية.

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إحالة اتهام المقاول محمد علي بالنصب لمكتب الخبراء

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بإحالة اتهام محمد علي "المقاول الهارب"، في الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، والتي تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على 11 مليون جنيه، إلى مكتب خبراء شمال القاهرة، لندب أحد الخبراء المتخصصين.

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الداخلية تُجدد البروتوكول التدريبي مع إيطاليا في مكافحة الجريمة المنظمة(صور)

جددت وزارة الداخلية العمل بالبروتوكول التدريبي مع الداخلية الإيطالية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بالعاصمة الإيطالية روما.

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15 فبراير.. الحكم في الطعن على حكم وقف برنامج "الزمالك اليوم" على المحور

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام، حجز الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك، والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه للحكم بجلسة 15 فبراير المقبل.

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متسول يقتل زميله بسبب 250 جنيه في المطرية

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مسجل خطر (متسول)، لاتهامه بقتل زميله طعنًا بالسكين بعد سرقته 250 جنيه، بمنطقة المطرية.

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العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها بحي الأسمرات

تمكنت أجهزة الأمن تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كشف غموض العثور على سيدة مذبوحة داخل شقتها بحي الأسمرات دائرة قسم شرطة المقطم.

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السجن المشدد 15 سنة لمتهمين بقضية "خلية الوراق الإرهابية الثانية"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أحمد عبدالحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهمًا، في القضية المعرفة إعلاميًا "خلية الوراق الإرهابية الثانية".

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الجنايات تقضي بالإعدام شنقًا لمتهم في قضية "خلية إمبابة"

عاقب محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المتهم محمد جاد حضوريًا بالإعدام، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا "خلية إمبابة" الإرهابية، والصادر ضده فيها حكمًا غيابيًا بالإعدام.

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إخماد حريق في شقة شاغرة بحدائق الأهرام

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، حريقًا اندلع في شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام.

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