شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة «المقاول محمد على» للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التهرب الضريبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة التهرب الضريبى إحالة المقاول الهارب محمد على إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بالتهرب الضريبى، وذلك بعد تحقيق بناء على طلب وزير المالية.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانوناً، وذلك بعد أن تلاعب فى سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية، وقدم خدمة دون الإقرار عنها، ولم يسدد الضريبة المستحقة فى المواعيد المقررة، وذلك بأن أصدر فواتير محملة بضريبة المبيعات رغم أنها غير مسجلة.

وقال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنها أحالت المقاول الهارب محمد على إلى نيابة التهرب الضريبى بعد قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتحريك الدعوى الجنائية ضده لتهربه من سداد ضريبتى الدخل والقيمة المضافة المستحقة على نشاطه.

وأضاف حسين لـ«المصرى اليوم» أنه تمت إحالة المقاول محمد على فى أكثر من قضية تهرب ضريبى فيما يخص الدخل والقيمة المضافة، لكنه رفض الكشف عن حجم الضرائب المتهرب منها أو أجلها الزمنى، أو حجم الغرامات.