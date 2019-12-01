شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط هامة لاستخراج تراخيص البناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل بعض المواطنين عن المستندات والإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص البناء، و "الخليج 365" يوضح الإجراءات القانونية فى استخراج تراخيص البناء طبقا للقانون.
ويقول المحامى خالد محمد، إنه يجب على أى مواطن يرغب فى استخراج ترخيص بناء إتباع عدة شروط وهى:.
1ـ التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسة لإعداد وتقديم ملف التراخيص.
2 ــ يوافي المالك المهندس أو المكتب الهندسي بما يلي:.
-المستندات الداله علي ملكية الأرض.
-صورة الرقم القومي.
3 ــ يقوم المالك بنفسه بالتقديم للجهة الإدارية للتفويض، أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس، أو للمكتب الهندسى للسير في إجراءات الترخيص.
5 ـ بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية والصادر من الجهة الإدارية.
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