شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف: تميم يدرس ترحيل الإخوان بأراضيه لدولة بشرق أسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية أن أمير قطر تميم بن حمد يدرس ترحيل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين داخل البلاد، إلى دولة بشرق آسيا. وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تميم بن حمد ناقش الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى إمكانية استقبال تركيا أعضاء الإخوان المتواجدين بالدوحة للخروج من الأزمة القطرية التى تعيشها. ولفت موقع قطريليكس إلى أن تميم بن حمد أبدى للرئيس التركى إنزعاجه من تضرر الاقتصاد القطرى من المقاطعة وانعزال الشعب عن الشعوب الخليجية، وأكد له أن هذه العزلة أثَّرت سلبًا على شعبيته وتهدد حكمه؛ لذلك حان وقت رحيل الإخوان من الدوحة للخروج من الأزمة القطرية التى تعيشها حاليا.

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