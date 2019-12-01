شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يصدر كتاب جديد بعنوان "مهارات التواصل الدعوى فى السنة النبوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصدر خلال أيام عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كتاب “مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية” لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

ويتناول الكتاب في رؤية عصرية أهم وسائل وأساليب الدعوة في السنة النبوية المشرفة ، ويبرز بعض الجوانب الإنسانية في حياة رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) ، ويبين أن الدعوة بالقدوة والحال أبين وأجل وأوضح وأكثر تأثيرًا من الدعوة بالمقال ، فحال رجل في ألف رجل خير من كلام ألف في رجل.

ويؤكد الكتاب ، أن رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه ، بذل وسعه في سبيل البلاغ المبين ، مستخدما سائر مهارات وأساليب ووسائل التواصل الدعوي والإنساني في أرقى صورها.

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ويبرز الكتاب ضرورة الاقتداء بنبيِّنا (صلى الله عليه وسلم) في ذلك ، وأن نتسلح بكل مهارات التواصل الحديثة والعصرية في سبيل أداء مهامنا الإصلاحية والدعوية المستنيرة ، وأن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة ، ميسرين لا معسرين ولا منفرين.