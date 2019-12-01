شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للجنة تنظيم المشاركة المصرية بـ«إكسبو دبى 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استضافت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع الثانى للجنة الوطنية التنسيقية المعنية بالمشاركة المصرية فى معرض أكسبو دبى 2020 برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، بمشاركة ممثلى الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية بالمشاركة فى هذا المحفل الدولى الهام. قال الشريف فى بيان للوزارة، أمس، إن الاجتماع استعرض تطور العمل بالجناح المصرى والخطة المستقبلية للانتهاء من تجهيزه وتسليمه لإدارة المعرض فى الوقت المحدد، مشيراً إلى أن الجناح المصرى سيعكس الطابع الوطنى مع إضفاء الجوانب التكنولوجية الحديثة ليسمح لكافة المشاركين بمشاهدة صورة واضحة ومستقبلية عن الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة أمام العالم بشكل جذاب وغير تقليدى حيث يضم التصميم الخارجى للمبنى الخاص بمصر عرضاً لكافة الإنجازات والمشروعات الحالية والمستقبلية.

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