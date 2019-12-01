شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة» تستضيف جولة ثانية لمفاوضات «سد النهضة» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف مصر والسودان وإثيوبيا، بالقاهرة غداً، الجولة الثانية من المفاوضات لحل الخلافات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وذلك بحضور وزراء المياه بالدول الثلاث، وممثل عن البنك الدولى، ومندوب عن الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن 4 جولات تفاوضية تنتهى فى واشنطن فى 15 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث أواخر ديسمبر الجارى، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع أوائل يناير المقبل، وذلك قبيل الاجتماع الثلاثى لوزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث فى واشنطن.

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ومن المقرر أن تواصل الدول الثلاث عرض رؤية كل منها حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث تتمسك مصر باتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى مارس 2015، خصوصاً البند العاشر الذى ينص على ضرورة التوافق حول هذه القواعد، خاصة خلال فترات الجفاف الممتد.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إنه من المقرر أن يشهد اجتماع القاهرة عرض العناصر الفنية الحاكمة لعملية الملء والتشغيل، وضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوى من السد، بالإضافة للآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، وطرح رؤية محددة لتشغيل الخزان الإثيوبى تتوافق مع السدود فى مصر والسودان، وفقًا لما يحدث بالأنهار المشتركة فى العالم.

وأضافت المصادر أن مصر ستواصل تقديم عرض تفصيلى حول ضرورة الاتفاق بين الدول الثلاث على آلية التعامل مع هيدرولوجية النيل خلال «الجفاف الممتد» على مراحل، وفقًا لهيدرولوجية النيل الأزرق، بحيث تراعى فترات الجفاف والجفاف الممتد الذى يشهده حوض النيل الأزرق خلال الفيضان السنوى.