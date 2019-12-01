شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عمرو أديب على هزيمة الزمالك: «الفريق أوف على طول» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار علق الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المُذاع عبر فضائية «MBC مصر»، على هزيمة نادي الزمالك بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي الكونغولي، خلال في افتتاح منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا. Advertisements وأبدى أديب استياءه من مستوى الفريق خلال المباراة، وقال: «فيه ناس بتتخيل أما بتكلم عن الزمالك بعمل فقرة مثلا.. لا لا خالص.. أنا عايزكم تحطو نفسكم مكاني.. أنا أعرف ان الفرق بتجيلها كبوة ثم هبوة.. يوم تقع ويوم تقف.. إنما تقع على طول دي منعرفهاش.. الزمالك أوف على طول مفيش أون خالص». وتابع: «انت معاك مدرب فاشل مبتغيروش ليه.. إيه اللي بيجري فينا ده.. بحس إن ده مش مستوانا».

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