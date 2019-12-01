شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تفتيشية على المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة العامة للتفتيش والالتزام البيئى والمعامل المركزية بحملة تفتيشية على المنطقة الصناعية B4 بالعاشر من رمضان للتأكد من مدى التزام تلك المنشآت الصناعية بقانون البيئة، وذلك بالتعاون مع جهاز مدينة العاشر من رمضان.

وقامت الحملة بتفقد السجلات البيئية للمنشآت الصناعية وكيفية التعامل مع المخلفات الصلبة ومدى التخلص الآمن من المخلفات الخطرة والالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، كما قدمت فرق التفتيش، خلال معاينة المنشآت الصناعية، الدعم الفنى على أرض الواقع لعدد من مسؤولى البيئة بتلك المنشآت وتطبيق المعايير البيئية على مدار العملية الإنتاجية، ما يؤدى إلى تحقيق الوفر فى الموارد البيئية خلال كل مراحل الإنتاج، وذلك فى إطار منهجية الوزارة لتحفيز المنشآت على اتباع مبادئ الاقتصاد الأخضر المستدام.

فى سياق متصل، نفذت وزارة البيئة، بعدد من المحافظات، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، «برنامجًا تجريبيًا» لأعمال النظافة للشوارع ورفع المخلفات ونقاط التجميع بشوارع المراكز والقيام بأعمال الجمع السكنى والتجارى من الوحدات السكنية والتجارية ونقلها إلى أماكن التخلص النهائى بالمراكز والقرى، وتم عمل نموذج تجريبى بأسيوط، فى مراكز ديروط والبدارى والفتح وساحل سليم، كما تم تنظيم لقاءات توعية مع المواطنين والسكان وأصحاب المحال التجارية لتوعيتهم بأهمية النظافة.