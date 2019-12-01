شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: ندرس استغلال أسوار المدارس لإنشاء محلات تجارية لتعظيم موارد للتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه سيدرس إمكانية استغلال أسوار المدارس الحكومية في الدعاية والإعلان أو إنشاء محلات تجارية بها، يتوافق تصميمها مع البيئة التعليمية ويتلاءم النشاط التجاري أيضا مع البيئة التعليمية، لتعظيم الموارد المالية المخصصة للتعليم من خارج خزينة الدولة.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية مساء السبت، إن التعليم والصحة على رأس أولوياته وأنه سيعطيهما من الجهد والوقت لكونهما أساس بناء الإنسان والأوطان، مضيفًا أنه على استعداد لتلقي أي أفكار أو مقترحات من شأنها المساهمة في تطوير هذين القطاعين.

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وأكد الأنصاري أن قطاع الصحة سيشهد تحسنا ملموسا يشعر به المواطن عند تلقي الخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية، وتعهد بالتدخل لدى وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد لتوفير احتياجات وحدة جراحات القلب المفتوح بمركز القلب بمستشفى طامية المركزي، خاصة أنه يقدم الخدمة الطبية لمرضى الفيوم ومحافظات شمال الصعيد.

وأشار المحافظ إلى أن أسلوبه في العمل يعتمد على تشخيص الحالة بعد التعرف على أسباب المشكلة، حتى يستطيع البحث عن حلول ليكون للعلاج فائدة، مؤكدا أن المسكنات لا تجدي في علاج المشاكل الحياتية التي يعاني منها المواطن نتيجة تراكمات لعقود ماضية.

وشدد على أن لديه خلفية عن المشاكل التي يعاني منها المواطنون بعد قضائه عاما ونصف محافظا لسوهاج، بما يساعده في الوصول لحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن الفيومي، مضيفا أن مواجهة المشاكل تفيد في القضاء عليها وتركها يؤدي إلى تفاقمها.