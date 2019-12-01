شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد 4096 وحدة سكنية بـ«سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب تفقده للأبراج الشاطئية، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، لتفقد مشروع «سكن مصر» بالمدينة، حيث يجري تنفيذ 4096 وحدة سكنية بالمشروع (128 عمارة- أرضي + 7 أدوار متكررة).

وأشار الجزار إلى أنه جارٍ تنفيذ الحى اللاتيني، بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة 400 فدان، ويضم 6 مناطق بها 249 عمارة سكنية، بجانب تنفيذ منطقة الداون تاون، والتى يجرى بها الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف.​