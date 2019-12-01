شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أراضي «الإصلاح الزراعى» للبيع بالمزاد العلنى فى 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بالتصرف القانونى للأراضى ولاية الهيئة، بالتنسيق مع هيئات الخدمات الحكومية، التى تم الإعلان عنها بمحافظات الإسكندرية وسوهاج والشرقية والفيوم، للبيع بجلسة 10 ديسمبر الجارى، الأمر الذى تزيد معه إيرادات الدولة، بالإضافة إلى الحملات الميدانية لمديريات سوهاج والدقهلية والشرقية.

كما كلف الوزير مدير هيئة الإصلاح الزراعى باسترداد مساحات ولاية الهيئة، من خلال إزالة التعديات، ومنها أراضٍ زراعية وأخرى مبانٍ، وجارٍ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصرف فيها. والتقى «الفولى» بـ120 مديرًا من مديرى جمعيات الإصلاح الزراعى للوقوف على ما تم من أعمال وإنجازات، والاستماع إلى جميع المشاكل التى تواجههم وحلها فورًا، وتم التوجيه بحصر مساحات السكن الإدارى بولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وحصر جميع المديونيات على مستوى جميع الجمعيات وما تم من إجراءات قانونية لتحصيل تلك المديونيات، وحصر جميع المديونيات لغير المتعاملين وفحصها فنيًا وماليًا وقانونيًا.

وقال «الفولى» إنه فيما يتعلق بالموقف المالى للهيئة، فقد بلغت إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 139 مليونًا و524 ألفًا و144 جنيهًا لصالح الدولة.