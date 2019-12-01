شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مصاريف تشغيل قطار «القاهرة- منوف» 36 ألف جنيه وعائداته 3 آلاف فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه لم يتم تحريك أسعار تذاكر القطارات كاشفا أن قطار (القاهرة – منوف – طنطا) من القطارات التي تشهد كثافة عالية جدا تبلغ مصاريف تشغيله 36 ألف جنيه فيما تصل عوائده إلى 3 آلاف جنيه فقط.

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وأكد «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السكة الحديد ما زالت تخسر وتم إنشاء صندوق يضم عائدات غرامات التذاكر والتذاكر التي كانت يتم هدرها واستغلال أصول السكك الحديدية والإعلانات وخلال 6 أشهر تم تدبير 440 مليون جنيه من العائدات التي كان يتم هدرها.

وكشف أن المبلغ الذي تم توفيره والبالغ 440 مليون جنيه ما يعادل 27 مليون دولار، سيتم استخدامه لشراء 10 جرارات جديدة.

وأضاف أنه تم رفع تحصيل عائدات السكك الحديدية ما بين 32 إلى 36 مليون جنيه شهريا، موضحا أن أنه تم تأهيل ما يقرب من 180 جرار سكة حديد ليدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة.