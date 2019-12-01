شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة في 30 يونيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه تابع مدى التطور في الأعمال الإنشائية بمدينة العلمين الجديدة.
وتابع الجزار، خلال لقائه مع مراسل برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سير العمل داخل مدينة العلمين الجديدة يتم بشكل جيد، متوقعا أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية سريعا.
وكشف وزير الإسكان أنه سيتم الإعلان عن افتتاح المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة في 30 يونيو عام 2020.
وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة تضم عمائر سكنية وفيلات وأبراجًا وبها الإسكان الاجتماعي المتميز، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة ستكون واحدة من أهم المدن على ساحل البحر المتوسط.
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