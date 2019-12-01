شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير»: السكة الحديد حققت 440 مليون جنيه من غرامات التذاكر واستغلال الأصول في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم توفير 440 مليون جنيه ما يعادل 27 مليون دولار من عائدات هيئة السكة الحديد حتى يتم شراء 10 جرارات جديدة.

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وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السكة الحديد ما زالت تخسر وتم إنشاء صندوق يضم عائدات غرامات التذاكر والتذاكر التي كانت يتم هدرها واستغلال أصول السكك الحديدية والإعلانات، وخلال 6 أشهر تم تدبير 440 مليون جنيه من العائدات التي كان يتم هدرها.

وكشف الوزير أنه تم رفع تحصيل عائدات السكك الحديدية ما بين 32 إلى 36 مليون جنيه شهريا، موضحا أنه تم تأهيل ما يقرب من 180 جرار سكة حديد ليدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير، أنه لم يتم تحريك أسعار تذاكر القطارات، كاشفا أن قطار (القاهرة– منوف– طنطا) من القطارات التي تشهد كثافة عالية جدا تبلغ مصاريف تشغيله 36 ألف جنيه، فيما تصل عائداته إلى 3 آلاف جنيه فقط.