شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يطالب بتطوير وهيكلة بعض شركات قطاع الأعمال قبل طرحها بالبورصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن الصندوق السياسي تابع للدولة المصرية وبه أصول كثيرة آلت إليه من الدولة، حيث إنه بعد نقل إدارة الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سينضم للصندوق العقارات التابعة لوزارة الزارعة ومختلف الوزارات، وهذا الصندوق سيتجه إلى الاستثمار في بناء المدارس أو المستشفيات.

وأضاف «توفيق»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار»، الذي يُعرض على شاشة «الصحة والجمال»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن شركات قطاع الأعمال بعضها يحتاج إلى هيكلة قبل طرحها للجمهور في البورصة، حيث إن هناك شركات تتكبد خسائر فادحة ويجب العمل على بيع بعض أصولها والعمل بتلك الأموال على تنميتها.

وتابع: «الحكومة مدير سيئ، هي مالك كويس ومنظم ومراقب، لابد من رفع مستوى جودة الصناعات المحلية، وإعادة هيكلة الشركات قبل طرحها بالبورصة».