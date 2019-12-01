شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم.. منصة فعالة لإشراك الشباب من جنسيات متعددة في حوار فعال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «أبدع.. انطلق» أطلق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي المؤتمرات الوطنية للشباب؛ التي تحولت إلى منصة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، والشباب المصري الواعد الذي يطمح لتحقيق مستقبل أفضل لدولته.

وفى 25 أبريل 2017، عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.

ويعد منتدى شباب العالم منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، فمنتدى شباب العالم هو فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

ويشرك منتدى شباب العالم الشباب في بيئة غنية؛ تتيح لهم فرصة المشاركة الفعالة مع كبار متخذي القرار في العالم، وأيضا التواصل مع الشباب الواعد المسؤول عن تنفيذ أجندة التنمية في المجالات المختلفة في المنطقة والعالم كله.

وأصبح المنتدى منصة فعالة لإشراك الشباب من مختلف الجنسيات في حوار فعال يضم المواضيع الملحة ويولد حلولا فعالة.

* منتدى شباب العالم 2017

في الفترة من 4-10 نوفمبر 2017، استضافت مدينة شرم الشيخ منتدى شباب العالم في نسخته الأولى، حيث اجتمع أكثر من 3000 شاب من 113 دولة،وتمت دعوة 222 متحدثاً من 64 دولة للإشتراك في مناقشات ذات صلة بالقضايا المتعلقة بالشأن العالمي، تحت ثلاث مسارات مختلفة: السلام والتنمية والإبداع.

احتوى برنامج المنتدى- في 46 جلسة بمجموع 70 ساعة عمل- على ستة أعمدة رئيسية تناقش قضايا العالم ولموضوعات التي تخص شأن الشباب وهي؛ القضايا الشبابية العالمية، التنمية المستدامة، ريادة الأعمال، التكنولوجيا، حوار ثقافي حضاري، تأهيل قادة المستقبل. وذلك بالإضافة إلى نموذج محاكاة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

نموذح محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

ناقش نموذج مُحاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- على مدار ثلاثة أيام- بشكلٍ رئيسي موضوعات متنوعة تدور حول مجابهة المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، والتحديات التي تواجه الدول نتيجة موجات الهجرة غير المنتظمة، مع التركيز بشكل أساسي على قضية مكافحة الإرهاب.

The Spot – Egyptian Street شارع مصر

تجربة غير عادية، حيث تم دمج الموسيقى الرائعة والثقافة والطعام اللذيذ معاً في مكان واحد، هي عبارة عن مكان ترفيهي للشباب يضم معرضا للمنتجات اليدوية المصرية، المُصنعة بأيدي الشباب المصري.

وتُمثل المنتجات مجموعة أنماط متنوعة من جميع ثقافات محافظات مصر المتميزة، علاوة على ذلك، كان «شارع مصر» مكانا للاستمتاع بأطباق المطبخ المصري الأكثر شهرة، بالإضافة لإتاحة المشاركين من الشباب الفرصة لمعرفة المزيد عن الثقافات المختلفة، من خلال العروض الفنية والثقافية.

* منتدى شباب العالم 2018

أُقيمت النسخة الثانية من منتدى الشباب العالم في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018؛ بحضور أكثر من 5000 شاب من 161 دولة.

وواصل منتدى شباب العالم التأكيد على دوره كمنبرا للشباب، للتعبير عن آرائهم حول التحديات التي تواجه عالمنا من منظورهم الخاص، حيث قدّم المنتدى العديد من الفرص للشباب للمشاركة من خلال حلقات النقاش والموائد المستديرة وورش العمل.

Freedom.e

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هو عبارة عن ساحة كبيرة للأنشطة حيث تصدر الإبتكار والإبداع صدارة المشهد، وذلك عن طريق جمع الشعوب من خلال لغة واحدة مشتركة وهي التكنولوجيا.

استمتع، استكشف، واختبِر.. تلك هي الكلمات الثلاث الرئيسية التي ميّزت الأنشطة التي جرت Freedom.e في منطقة الإبداع والابتكار

وهي عبارة عن مساحة احتل فيها الابتكار بلا حدود مركز الصدارة، كما أنها ساحة جمعت الناس والشعوب معاً من خلال لغة واحدة مشتركة، وهي التكنولوجيا، حيث مكّنت المشاركون من اختبار تقنيات جديدة، والتفاعل مع الألعاب والفنون والأفكار المبتكرة وكذلك اكتشاف ثقافات جديدة في منطقة الإبداع والابتكار.

كافة الأنشطة، والألعاب، والعروض المبتكرة في تلك المنطقة، كانت تطبيق لكل الموضوعات التي تمت مناقشتها في جلسات المنتدى، فمن خلال تجربة منطقة الإبداع والابتكار، استمتع المشاركون واكتشفوا واختبروا العديد من الأنشطة في مكان واحد، بعبارٍةٍ أخرى، فإن منطقة الإبداع والابتكارهي الفضاء الترفيهي الذي سمح لكل هذا أن يتم تحت مظلة واحدة.

Start-up vein منصة ريادة الأعمال

وفرت منصة ريادة الأعمال Startup Vein ساحة لرواد الأعمال لمشاركة خبراتهم بما فيها من تحديات ونجاحات، بالإضافة إلى التواصل مع المشاركين في منتدى شباب العالم.

وفر Startup Vein أيضا خريطة واضحة لرحلة ريادة الأعمال في مصر والعالم الخارجي، يمكن لرواد الأعمال فهمها والتعلم منها، بالإضافة إلى ذلك، اطلع المشاركين على أفضل الممارسات، كما استمعوا إلى قصص نجاح شخصيات ملهمة تناقش حلم النهوض بريادة الأعمال.

نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية

يُعد نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، قمة إقليمية على مدار يومين على هامش منتدى شباب العالم.

وناقش الشباب المشاركون الذين يمثلون 67 دولة عربية وإفريقية مواضيع مختلفة بهدف إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجههم كشباب، وكذلك تعزيز التعاون بين الشباب العربي والإفريقي.

النصب التذكاري لإحياء الإنسانية

في مبادرة لإحياء الإنسانية، اجتمع 72 نحاتا من جميع أنحاء العالم لنحت تماثيل صغيرة مستوحاة من القلب البشري، كلً بأسلوبه الخاص، تم اختيار القلب كرمز للحب والطيبة ولإلهام العالم للاتحاد وتذكر إنسانيتنا.

مسرح شباب العالم World Youth Theatre

يعد مسرح شباب العالم محورًا للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض بما في ذلك العروض الموسيقية والمسرحيات وعروض stand-up comedy والعديد من الكلمات الملهمة وغير ذلك الكثير. بمشاركة 200 فنان شاب، أصبح مسرحنا فرصة للشباب الموهوبين من جميع أنحاء العالم لعرض وجهات نظرهم والتعبير عنها من خلال الفنون المختلفة.

* منتدى شباب العالم 2019

وتستضيف مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، حيث يناقش موضوعات الأمن الغذائي والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وأعلنت إدارة المنتدى عن تعاونها في النسخة الثالثة عن تعاونها مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة، وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، والاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني

وتتمثل أطر التعاون بين منتدى الشباب العالم وبين تلك المنظمات الدولية والإقليمية في الإعداد للجوانب الموضوعية للمنتدى، ووضع تصور لورش العمل وجلسات المنتدى هذا العام في عدد من المواضيع منها الأمن الغذائي، الذكاء الاصطناعي، سلسلة الكتل.

وقد تحاور منتدى شباب العالم مع ممثلي هذه المنظمات وتبادل الأفكار حول وضع محاور النقاش واختيار المتحدثين، ومن أجل تحقيق تعاون مثمر بين المنتدى وتلك المنظمات فسيشهد المنتدى انعقاد جلسات وورش عمل بمشاركة فعالة من هذه المنظمات الدولية والإقليمية مما يساهم ذلك في تحقيق المبادرات والمقترحات التي يتوصل إليها الشباب المشاركون في منتدى شباب العالم برعاية تلك المنظمات الرائدة.