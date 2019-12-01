شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى أسوان.. منصة قارية للسلام والتنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الدورة الافتتاحية لمنتدى أسوان، على مدرار يومى 11 و12 ديسمبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت عنوان أجندة للسلام والأمن والتنمية المستدامة فى إفريقيا، وذلك استنادًا إلى «أجندة 2013: إفريقيا التى نريدها»، وإلى مبدأ «الحلول إفريقية للمشكلات الإفريقية».

وعقب تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى بادرت بتدشين منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

ويشارك فى المنتدى، المقرر عقده فى شهر ديسمبر من كل عام، رؤساء الدول والحكومات، والمسؤولون رفيعو المستوى من الحكومات، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولى، والخبراء، للتباحث بشأن التحديات والفرص التى تواجهها القارة، ووضع التوصيات الكفيلة بالتعامل معها.