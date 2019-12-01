شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصل على عضوية «إعادة الممتلكات الثقافية لبلدانها الأصلية» باليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مصر بوفد ترأسه السفير إيهاب فوزى، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، فى أعمال الدورة الـ40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، التى انعقدت بمقر المنظمة فى باريس خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٧ نوفمبر الماضى، وتم خلالها انتخاب مصر بالإجماع لعضوية اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها فى حالة الاستيلاء غير المشروع للفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣.

كما اعتمدت الدورة قراراً مصرياً حول تعزيز تطبيق معاهدة ١٩٧٠ بشأن الوسائل التى تُستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وعقدت الدورة الـ22 للجمعية العامة للدول الأطراف باتفاقية ١٩٧٢ المعنية بحماية التراث العالمى الطبيعى والثقافى أعمالها يومى ٢٧ و٢٨ نوفمبر الماضى، فى مقر اليونسكو، حيث أسفرت انتخابات التجديد النصفى لعضوية لجنة التراث العالمى عن فوز مصر بعضوية اللجنة خلال الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣، مع حصولها على أعلى عدد من الأصوات من بين الدول المترشحة، الأمر الذى يعكس تقدير المجتمع الدولى والدول أعضاء المنظمة لتاريخ مصر وجهودها الحثيثة فى مجال صون وحماية التراث العالمى، فضلاً عن ثقتهم فى الدور المحورى الذى تضطلع به فى دعم القضايا العربية والإفريقية بمختلف المحافل الدولية.