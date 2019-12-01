أستاذ هندسة بترول: التدخل التركي فى ليبيا «إرهاب أسود» بطعم الاستثمار الاقتصادي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة بترول، إن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، نجح في وضع يده على كل الحقول النفطية في الشرق الليبي.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عائدات النفط الليبية بلغت 24.5 مليار دولار سنويا.
وتابع أن حكومة الوفاق أرسلت 6 مذكرات لمجلس الأمن الدولي لاستلام أموال النفط الليبي بادعاء تمثيلها للحكومة الشرعية، ولكن معظم دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا شجبوا هذا الطلب.
وأوضح أن حكومة الوفاق الوطنية الليبية، امتدت شرعيتها من الخارج الليبي، ويحكمها 18 ميليشا مسلحة من الإخوان والفجر وأنصار الشريعة وداعش .
وأردف أن حكومة الوفاق استعانت بتركيا للبحث والتنقيب في حقول البحر المتوسط وتم السماح للشركة التركية TTO بالتنقيب في شواطئ ليبيا على البحر المتوسط.
وأضاف أن التدخل التركي في ليبيا صفقة واضحة لتأمين العائدات النفطية للسراج، إضافة إلى وضع يد تركيا على كل حقول النفط مقابل إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا أو الحصول على مقابل مادي كبير.
واشار إلى أن التدخل التركي بطعم الاستثمار الاقتصادي ولكن من داخله إرهاب أسود، كما حدث في سوريا.
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