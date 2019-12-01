شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: خفض رسوم الموانئ المصرية لتنشيط حركة الملاحة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم خفض الرسوم بالموانئ المصرية من أجل تنشيط حركة الملاحة.

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وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه في العام الماضي قامت خطوط ملاحية عالمية بهجرة الموانئ المصرية نتيجة ارتفاع رسومات الخدمات.

وكشف أن هناك تحالفات عالمية كبيرة تمت وامتلكوا موانئ ومحطات حاويات وبدأ في إجراء عملية انسحاب من الموانئ المصرية بحجة أن الرسوم في الموانئ المصرية مرتفعة.

وتابع الوزير أنه تم عرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وتم خفض الرسوم في الموانئ المصرية، موضحا أن مصر ستخسر 1.1 مليار جنيه هذا العام بعد خفض أسعار رسوم الموانئ بعد منح التوكيلات حوافز حتى تعود مجددا للموانئ المصرية، متوقعا أنه على المدى الطويل سيتم تعويض أي خسارة ونستعيد كل الخطوط الملاحية في الموانئ المصرية.