شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يستقبل نظيره اليوناني غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدًا، نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع وزيري خارجية البلدين، وذلك لبحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى مجالات التعاون بين مصر واليونان.

هذا وسيتم التطرق، خلال اللقاء، إلى بحث مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية وسائر ملفات المنطقة، والقضايا محل الاهتمام المشترك.