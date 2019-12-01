شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق الإنسان والمواطنة»: تعيين نواب محافظين من الشباب تجربة رائدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين نواب للمحافظين من الشباب، حيث ذكر أن هؤلاء الشباب لن يكونوا مساعدين للمحافظين، بل نوابًا لهم، وهذه تجربة رائدة، ويحل النائب محل المحافظ حال غيابه.

وأضاف «التهامي»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أن تلك الخطوة تُعد تجربة رائدة في العمل السياسي والديمقراطي، حيث يتبوأ الشباب العمل السياسي على أرض الواقع من خلال وجودهم كنواب للمحافظين، وهذا سيمكن لهم أن يأتوا بعد ذلك في منصب محافظ أو وزير.

وأشار رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إلى أن هؤلاء الشباب سيستفيدون خبرة من ممارسة الحياة السياسية على أرض الواقع، كما أن مصر رائدة في مجال تمكين الشباب ولم نرَ مثل هذه التجربة في أي من بلدان العالم، وسيرى الجميع نتائج تلك الحركة على أرض الواقع قريبًا.