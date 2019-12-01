شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات في «مجمع المواقف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، السبت، حملة إزالة الإشغالات بمجمع المواقف بمدينة كفرالشيخ، يرافقه اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع رجال أمن كفرالشيخ، لحماية حقوق المارة وفرض سيادة القانون.

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وتم رفع الإشغالات بالموقف والتنبيه على رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ برفع مستوى النظافة بالموقف العمومى يوميًا، على أن يتم عمل حملة مكبرة لنظافة الموقف أسبوعيًا على مستوى المحافظة.

وخلال جولة بالعاصمة، لاحظ محافظ كفرالشيخ عدم رفع تجمعات القمامة المتراكمة ببعض شوارع المدينة بحى شرق وغرب حتى الساعة العاشرة صباحًا، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن برفع مستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن بطباعة شعار مجلس المدينة على كل المعدات الخاصة بها (سيارات- معدات نظافة، وتشغيل النوافير وتحديد ساعات للتشغيل.