شكرا لقرائتكم خبر عن للمعلمين..10 معلومات عن جائزة أفضل معلم مصرى خليجى قيمتها مليون درهم إماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جائزة أفضل معلم خليجى مصرى، الخليج 365" يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن الجائزة.

1ـ الجائزة تنظمها وتطلقها الإمارات وهى جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي.

2ـ الجائزة تهدف إلى إبراز دور المعلم ومساهماته التربوية

3ـ 6 معلمين يفوزون بالجائزة من عدة دول عربية.

4ـ قيمة الجائزة مليون درهم إماراتى لكل معلم.

5ـ المشاركة من المعلمين تأتى بأهمية دعم وتميز المعلم وإبراز مكانته وإنجازاته التربوية وتفانيه.

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6ـ فلسفة الجائزة قائمة على أساس معايير عالمية غرضها تكريم المعلم الذى يبدع فى فروض وواجبات عمله.

7ـ تم فتح باب التقديم للمعلمين على الموقع الإلكترونى لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجى عبر الرابط https://www.mbzaward.ae.

8ـ يتم التقدم حتى 15 مارس 2020، على أن تعلن نتائج الفائزين فى 5 أكتوبر 2020 الذي يوافق يوم المعلِّم العالمى.

9ـ الجائزة هي نتاج رؤية بأهمية تعزيز التعليم من خلال منح المعلم المكانة اللائقة والتقدير المناسب، وإبراز دوره ومساهماته التربوية ليس محليًا فحسب، وإنما على المستوى العربى أيضًا.

10ـ الجائزة تشكل أداة مهمة فى تحفيز وتطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم وكفاياتهم التعليمية، وتنمية جوانب الإبداع لديهم، وهى بذلك ترسخ لتعليم يرقى بالأجيال في المنطقة.

11ـ تخصص الجائزة مليون درهم لكل معلِّم فائز في كل دولة (8 دول) مشاركة في حال استوفى المعايير والشروط المعتمدة، حيث سيتم اختيار نحو 120 متسابقاً من كل دولة تمهيداً لدخول التصفيات النهائية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم في دول الخليج ومصر والأردن، والمُعلم الفائز يحصل على مليون درهم قيمة الجائزة، وتبلغ قيمة الجوائز 6 ملايين درهم، كما يتم تخصيص منحة تدريبية لنحو 30 معلِّماً.