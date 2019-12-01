شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم صرف معاشات شهر ديسمبر من منافذ التأمينات وماكينات الصرف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد عن 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وماكينات الصراف الآلى اعتبارا من الْيَوْمَ الأحد الأول من ديسمبر.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلى متاح لهم الصرف بداية من اليوم الأحد الأول من ديسمبر، وذلك لما يزيد عن 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه وأن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة 6.107 مليار جنيه، ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من يوم 5 ديسمبر ، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من 10 ديسمبر لما يزيد عن 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.