فيديو جراف.. الفائزون بـ"القائمة القصيرة" لجائزة فؤاد نجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية أسماء الفائزين بها لعام 2019، المقدمة من مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية. وفاز بالجائزة كل من: أحمد الطحان عن ديوانه "الضريبة 40% "

مصطفى أبو مسلم عن ديوان "ملاذ أخير لوحش مفترس "

حسام إبراهيم عن ديوانه "سجن أس 4

" الباشا عبد الباسط عن ديوانه "حتى يستوى البحران "

الباشا عبد الباسط عن ديوانه "حتى يستوى البحران مينا ثابت عن ديوانه "ما وراء الكنيسة "

جورج راتب عن ديوان "اتجاه حلوان "

ربيع حامد عن ديوان "آخر سؤال للخضر "

وائل فتحى عن ديوان "العادى ثائرا وشهيدا "

أحمد الجميلى عن ديوان "لايق دعا الحلاج عليك "

مصطفى ناصر عن ديوانه "تفاصيل سرية جدًا "

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