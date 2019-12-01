أخبار × 24 ساعة..التموين تخفض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. فيديو.. "التموين" تكشف أسباب مد فترة تلقي تظلمات البطاقات حتى 15 ديسمبر وزير التموين يقرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات الزراعة: تنفيذ 3 حملات قومية لتحصين 8 ملايين رأس ماشية من الحمى القلاعية صور.. التنمية المحلية تنظم جولات ترفيهية للمتدربين الأفارقة صور.. "الزراعة" تعلن افتتاح موسم الصيد بمزرعة برسيق فى البحيرة وزير القوى العاملة: أطلقنا 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب بـ8 محافظات مرصد الأزهر يدين مقتل 19 شخصا بالكونغو الديمقراطية فى هجوم لعناصر متطرفة وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول زيارة الوفد المصرى للجامعات الماليزية Advertisements حماية المستهلك: حل 2068 شكوى فى مبادرة اليوم المفتوح ببنى سويف صور.. محافظة القاهرة تزيل 43 عقارا بمنشأة ناصر وتنقل 314 أسرة لمساكن الأسمرات3 وزير الإسكان يتابع استعدادات "العلمين الجديدة"‬ لاستضافة بطولتين عربية وإفريقية للتجديف زيادة رأس مال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمليار و 600 مليون جنيه كشف طبى وتطعيم لأبناء الجالية المصرية بالقنصلية العامة بالرياض صور .. رئيس المجر يزور الكنيسة المعلقة بمصر القديمة التعليم العالى: تنفيذ برامج لجذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر "الصحة" تطلق الحملة المجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بـ9 محافظات غدا التعليم توضح أهداف قرار تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات

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