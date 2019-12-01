فيديو.. وزير النقل: أكبر سفينة عملاقة فى العالم تعبر الموانئ المصرية يونيو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم الاتفاق على عبور أكبر سفينة عملاقة في العالم قادمة من كوريا الجنوبية في شهر يونيو 2020 بدون أي رسوم في أي ميناء.
وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السفينة العملاقة البالغ حمولتها 24 ألف حاوية عند قيامها بالرسوم في الموانئ المصرية سيكون لها مردود عالمي في حال دخول أي ميناء في مصر، ويعطي ثقة للموانئ المصرية.
وكشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الموانئ المصرية قادرة على استيعاب كافة الحمولات الكبيرة للسفن التجارية.
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