شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كامل الوزير: خفض رسوم الموانئ المصرية لتنشيط حركة الملاحة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم خفض الرسوم بالموانئ المصرية من أجل تنشيط حركة الملاحة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه فى العام الماضى قامت خطوط ملاحية عالمية بهجرة الموانئ المصرية نتيجة ارتفاع رسومات الخدمات.

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وكشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك تحالفات عالمية كبيرة تمت وامتلكوا موانئ ومحطات حاويات وبدأ فى إجراء عملية انسحاب من الموانئ المصرية بحجة أن الرسوم فى الموانئ المصرية مرتفعة.

وتابع كامل الوزير أنه تم عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وتم خفض الرسوم في الموانئ المصرية موضحا أن مصر ستخسر 1.1 مليار جنيه هذا العام بعد خفض أسعار رسوم الموانئ بعد منح التوكيلات حوافز حتى تعود مجددا للموانئ المصرية، متوقعا أنه على المدى الطويل سيتم تعويض أى خسارة ونستعيد كل الخطوط الملاحية فى الموانئ المصرية.