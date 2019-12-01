شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ..انطلاق الدورة الثانية للمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الأحد الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بالتزامن مع إنطلاق الدورة 23 من مؤتمر Cairo ICT، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتنطلق فعاليات الدورة الثانية من TransMEA 2019 تحت رعاية اللواء كامل الوزير، وزير النقل المصرى، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وسط إقبال من شركات النقل الذكى والمؤسسات الحكومية المحلية والدولية لضمان التواجد فى الحدث الذى يمثل نقلة نوعية لصناعة النقل فى المنطقة خاصة فيظل النجاح الذى حققته الدورة الأولى.

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ويحظى المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وإفريقيا باهتمام خاص ورعاية مكثفة من الجهات المهتمة بتطوير منظومة النقل فى مصر والمنطقة، حيث يتزامن مع توسع مصر فى بناء المدن الذكية وسعى الدولة إلى تبنى استراتيجية طويلة المدى لتعزيز تلك المدن والمناطق الجديدة بمنظومات نقل ذكية وحديثة ومبتكرة تحقق الهدف المرجو من تلك النهضة العمرانية.