شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": برامج تدريب مكثفة لمطبقى المبيدات بداية الزراعات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف برامجها التدريبية المكثفة لمطبقى المبيدات، مع بداية زراعات المحصول الشتوى، بمختلف المحافظات، للحفاظ على البيئة والصحة العامة وزيادة الإنتاج الزراعى، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات ومنعا للرش العشوائى، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن البرنامج يهدف الى انتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مؤكدا أن المستهدف للبرنامج توفير فرص عمل لـ50 ألف شاب على مستوى الجمهورية خلال الأعوام المقبلة.

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وأضاف " عبد المجيد " ، أن البرنامج يهدف الى توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح وتجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

وأكد تقرير لجنة المبيدات،أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعا فى مختلف المحافظات يهدف الى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، واعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.