شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 1/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأحد ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس مائل للدفء شمالا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس، والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلاتها الاعتيادية بوجه عام.

ويكون الطقس مُشمساً ومائًلا للبرودة عموما بينما يكون معتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض السحب على ارتفعات مختلفة آخر النهار.

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وتكون الرياح شرقية خفيفة السُرعة تتحول عصراً الى غربية معتدلة السرعة .

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة ورطبة في معظم مناطق المملكة.

وتتكاثر السحب ليتحول الطقس تدريجياً إلى غائم، ويُتوقع هُطول زخات متفرقة من الأمطار بدءاً من المناطق الشمالية، تمتد خلال ساعات ما بعد منتصف الليل والفجر لأجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية.

ويُتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق بعض المرتفعات الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ أي تغيير يذكر على الأجواء في ساعات الصباح وحتى الظهيرة ، وفي ساعات ما بعد الظهر والعصر يدخل هواء أكثر برودة وتتكاثر الغيوم في السماء مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بشكل محدود ، وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في باقي المناطق ، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق مع فرصة واردة لزخات محلية خفيفة في بعض المناطق .