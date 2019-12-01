المجلس الرعوى للايبارشية البطريركية بالقاهرة يبحث آلية توسيع عضوية المجلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقدت بالدار البطريركية بكوبرى القبة، رابع جلسات المجلس الرعوى الإيبارشى برئاسة نيافة الأنبا باخوم، وذلك لبحث عدة ملفات تهم الايبارشية البطريركية وعلى رأسها آلية توسيع عضوية المجلس ليضم كافة الهيئات والجمعيات والأنشطة الفاعلة في الايبارشية البطريركية. وتم الاتفاق على رتبة توبة يوم السبت الموافق 28 ديسمبر برعية القديسة العذراء مريم بقبة الهواء الساعة السادسة والنصف، ويتم دعوة كل الايبارشية فيها. Advertisements

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