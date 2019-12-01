شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى نظيره اليونانى بمقر وزارة الخارجية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غداً السبت، نظيره اليوناني "نيكوس دندياس"، في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع وزيريّ خارجية البلدين، وذلك لبحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى مجالات التعاون بين مصر واليونان.

هذا، وسيتم التطرق خلال اللقاء إلى بحث مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية وسائر ملفات المنطقة، والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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أكدت الخارجية اليونانية فى بيان صحفى أن القمة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة ستركز على التطورات في شرق البحر المتوسط في ضوء التوقيع الأخير على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق.

وكان سامح شكري قد أجرى اتصالا هاتفيا أمس الأول مع وزيري خارجية اليونان وقبرص للتشاور حول المذكرة، واتفق الوزراء الثلاثة على عدم وجود أي أثر قانوني لها وعدم الاعتداد بها لكونها تتعدى صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنها لن تؤثر على حقوق الدول الشاطئية للبحر المتوسط.