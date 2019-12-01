صور.. سفير مصر بإيطاليا يشيد بدور "التضامن" فى معرض ارتيجيانو دي افييرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد السفير هشام بدر سفير مصر في ايطاليا بمستوى العارضين والمشاركين بمعرض ارتيجيانو دي افييرا المقام بميلانو في الفترة من 30 نوفمبر وحتي 8 ديسمبر وتفقد سفير مصر فى روما الجناح المصرى والتقي بالعارضين والتقط معهم الصور التذكارية وابدي سعادته بوجودهم في ايطالياووجه بتقديم كافة سبل الدعم للعارضين من خلال القنصليه المصرية في ميلانو وصرح السفير هشام بدر أنه يشعر بالفخر لhختيار مصر ضيف شرف معرض ارتجيانو الذي يعد Hهم معرض للحرف اليدويm في العالم كما ان مستوى العارضين والمعروضات يعكس صورة مشرقة وجميله لمصر ولمنتجاتها التراثيه Advertisements وأشاد هشام بدر بمستوى التنظيم والجهد المبذول من وزارة التضامن الاجتماعي في اختيار العارضين وانهاء كافة الامور المتعلقه بمشاركتهم في المعرض ووجه التحية لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي علي اهتمامها بكافة التفاصيل والمتابعه الدقيقه لكل الامور علي مدار الاشهر الماضية وكان السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا قد افتتح الجناح المصري في معرض أرتجيانو دي فيرا وذلك تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

السفير المصرى فى إيطاليا يتفقد معرض ارتيجيانو دي افييرا بميلانو



السفير المصرى فى إيطاليا يتفقد معرض ارتيجيانو دي افييرا بميلانو



السفير المصرى فى إيطاليا يتفقد معرض ارتيجيانو دي افييرا بميلانو

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