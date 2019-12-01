شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر "تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف" بـ"إعلام القاهرة" الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
وتبدأ فعاليات المؤتمر في التاسعة صباحا، وذلك بحضور الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور عادل عبد الغفار رئيس لجنة قطاع معاهد الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالى والدكتور سامى عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات بخلاف الجلسة الختامية، تناقش جلسات موضوعات "تجسير الفجوة بين الدراسات النظرية والاحتياجات العلمية، و"أفق تطوير برامج الدراسات العُليا"، و"البحث العلمي في مجالات الإعلام"، وتتضمن مداخلات من عدد من أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين المتخصصين في الشأن الجامعي.
وتشمل مداخلات الأساتذة موضوعات كتطوير البرامج الدراسية بمعاهد الإعلام، واحتياجات سوق العمل الإعلامية، والتجارب الغربية في الدراسات الإعلامية، والبحوث البينية في العلوم الاجتماعية، والبحوث الإعلامية في ضوء خطة التنمية المستدامة 2030.
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