3 حالات وفاة و15 مصابة في انقلاب حافلة تقل عاملات بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقيت 3 عاملات مصرعهن، وأصيبت 15 أخريات؛ إثر انقلاب حافلة ركاب بالطريق الصحراوي بنطاق مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة وإصابات. Advertisements المعاينة الأولية كشفت أن أثناء سير حافلة ركاب تقل عاملات عائدات من محل عملهن بأحد المصانع، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلابها بالطريق. أسفر الحادث عن مصرع 3 عاملات فيما أصيبت 15 عاملة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهن إلى أقرب مستشفى للعلاج. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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