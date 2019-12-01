أعطتها مخدرات.. تفاصيل قتل "صيدلانية النزهة" ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

اتهم صاحب مكتب استيراد وتصدير طليقته "الصيدلانية" بالتسبب في وفاة ابنته إثر إعطائها جرعة مخدرات لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة لمنطقة مصر الجديدة.

ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من "صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمصر الجديدة" بتضرره من طليقته "صيدلانية"، مقيمة بدائرة القسم، لإعطاء طفلتهما 6 سنوات، مقيمة برفقتها "جرعة مخدرات من قطرات "ريفولتريل"، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وإصابتها بصعوبة في التنفس وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم حجز الطفلة بالرعاية المركزة بإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال زوج المشكو في حقها، وشقيقتها قررا بتلقيهما اتصالا هاتفيا من المشكو في حقها يفيد بشعور الطفلة بحالة إعياء وتم نقلها لمستشفى الدمرداش "مركز السموم"، وأفادا بأن الطفلة تناولت عقاقير مخدرة أدت إلى تدهور صحتها.

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وأضاف الزوج وشقيقته، أن والدة الطفلة تُعاني من أمراض نفسية، وتم حجزها بإحدى المستشفيات بالنزهة الجديدة.

واتهم المُبلغ المشكو في حقها بإعطاء ابنته جرعة زائدة من العقار المذكور مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وفي وقت لاحق وردت إشارة للقسم من المستشفى بوفاة الطفلة إثر تدهور حالتها الصحية، وبمناظرة الجثمان تبين أن بها إصابات عبارة عن "آثار دماء بالفم"، وفقدانها لبعض أسنانها وتورم بأصابع القدمين.