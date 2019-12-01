حرقها بـ"بنزين".. حبس متهم قتل زوجته في روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار كمال الشناوي، اليوم السبت، بحبس عامل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته بروض الفرج.

وصرَّحت النيابة بتشريحة جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وأمرت بتسليمها لذويها لدفنها.

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كان قسم شرطة روض الفرج تلقى إخطارًا من المستشفى العام، باستقبالها ربة منزل مصابة بحروق شديدة من الدرجة الثانية وتوفيت عقب دخولها المستشفى بيومين.

واتهمت أسرة الضحية زوجها بحرقها على خلفية مشاجرات عائلية بينهما، وأنها دائم التعدي عليها وضربها، ويوم الحادث سكب عليها "بنزين" وأشعل النيران فيها وفرّ هاربًا، ونلقها الجيران للمستشفى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم أثناء اختبائه لدى أحد أقاربه، واعترف بارتكاب الواقعة.