الفائز بجائزة أحمد فؤاد نجم: خطوة مهمة في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

أعرب الشاعر وائل فتحي، الفائز بالمركز الأول لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية في دروتها السادسة، عن سعادته بالجائزة، واصفًا إياها بأنه "محطة مهمة في حياته".

وقال فتحي في تصريحات لمصراوي، السبت على هامش حفل توزيع جوائز فؤاد نجم، أنه حصد الجائزة عن ديوانه "العادي ثائرا وشهيدا" الصادر عن دار الأدهم بالقاهرة، مضيفًا: "هذه الجائزة لها مكانة خاصة عندي لأنها باسم الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وأتمنى أن أكون على مستوى الحدث".

وواصل: "أتمنى أن تفتح لي الجائزة آفاقا أرحب في شعر العامية".

وتشرف مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية على الحفل وجوائزه، وكان من بين الحضور، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والشاعر زين العابدين فؤاد والدكتور محمد العدل والدكتور محمد أبو الغار، والشاعر إبراهيم داوود، إلى جانب الفائزين.