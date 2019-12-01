رئيس المجر يزور الكنيسة المعلقة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

زار الرئيس يانوش أدير رئيس جمهورية المجر، وقرينته وابنته والوفد المرافق له، الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، على هامش زيارته الحالية لمصر.

كان في استقبال الرئيس المجري والوفد المرافق له لدى وصوله صاحبا النيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة.

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وتجول الرئيس المجري في الكنيسة المعلقة، واستمع إلى شرح للقصة التاريخية الخاصه بها، كما سجل كلمة تذكارية في دفتر زيارات الكنيسة، وتبادل مع صاحبي النيافة الهدايا التذكارية.

يذكر أن نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي استقبل السيدة أنيتا هيركزيغ قرينة الرئيس المجري بمقر المركز، وأطلعها على ما يقوم به من أنشطة وخدمات، ورافق قرينة الرئيس المجري في زيارة لأروقة المركز والمتحف البطريركي والبانوراما القبطية ومزار الشهداء واللوحة التذكارية لـ"مرجيت توت" التي تعبر عن العلاقة بين الشعبين المجري والمصري، إلى جانب زيارتها الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس والكنيسة البطرسية.

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