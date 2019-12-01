لأول مرة.. "السياحة" تشارك في البازار السنوي للأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تشارك وزارة السياحة للمرة الأولى في البازار الخيري الدولي السنوي الذي يقام في مقر الأمم المتحدة بمدينة چنيڤ السويسرية، والذي تنظمه كل عام رابطة نساء الأمم المتحدة بالتعاون مع البعثات الدائمة للأمم المتحدة في جنيف والحكومة السويسرية ومجتمع الأعمال السويسري، والذي سيعقد يوم 3 ديسمبر المقبل، عقب اختيار مصر لرئاسة البازار هذا العام.

وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، جاء ذلك في ضوء اختيار مصر لرئاسة البازار هذا العام، تقدم وزارة السياحة جائزة عبارة عن رحلة سياحية إلى مصر للفائزين في سحب "اللوتري" الذي سيقام خلال انعقاد هذا البازار، وأشاد القائمون على تنظيم البازار بالجائزة التي تقدمها وزارة السياحة، مشيرين إلى أنها تعتبر من أفضل الجوائز المقدمة هذا العام بالبازار.

ويهدف البازار إلى تمويل بعض المشروعات الخاصة بالأطفال في الدول النامية، حيث موّل العام الماضي ما يقرب من 60 مشروعًا للأطفال، منهم مشروعين في مصر.

ويشهد البازار حضورًا واسعًا من الجمهور ويشارك فيه أكثر من 70 دولة من بينها مصر، حيث تقوم هذه الدول بتخصيص أماكن لعرض أشهر المأكولات والمنتجات التراثية بها.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إلى أهمية مشاركة الوزارة في هذا الحدث، في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة بالترويج لمصر في المحافل والأحداث الدولية المهمة، حيث يعد هذا البازار واحدًا من أهم الأحداث التي تقام في الأمم المتحدة كل عام، كما أنها تأتي في ضوء حرص الوزارة لإعادة صياغة العلاقات مع المؤسسات الدولية، وهو أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

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وأشادت الوزيرة بما يساهم به البازار في تمويل للمشروعات والأعمال خيرية، التي تمثل قيمة إنسانية كبرى ولها دورًا مهمًا وإيجابيًا في تطوير المجتمعات وتنميتها، خاصة وأنها موجهة لمساعدة الأطفال، لافتة إلى أنه من خلال هذه المبادرات التطوعية الخيرية يتاح لكافة الأفراد الفرصة للمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق المسئولية المجتمعية، وهو ما يتسق مع الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تتبنى وزارة السياحة تطبيقها في قطاع السياحة من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.

ومن ناحيتها أكدت مهيتاب مرزوق رئيسة البازار هذا العام، وحرم المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بچنيف السفير علاء يوسف، أهمية هذا البازار السنوي الذي يساهم من خلال المشروعات التي يمولها في التخفيف عن معاناة الأطفال حول العالم، موضحة أنه نتاج لعمل وجهد تطوعي من قبل رابطة نساء الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن مشاركة وزارة السياحة لأول مرة في البازار تعد فرصة كبيرة للترويج لمصر من خلال هذا الحدث الكبير الذي يشهد حضورًا موسعًا يصل إلى حوالي 6000 شخص من العاملين في المنظمات الدولية المختلفة مثل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وغيرها، وكافة الهيئات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى شخصيات عامة وممثلين عن القطاع الخاص يدعوهم البازار.

كما ذكرت أن القائمين على تنظيم الحدث أعربوا عن سعادتهم بالجائزة المتميزة التي تقدمها وزارة السياحة المصرية للفائزين، حيث أن العالم مولع بالحضارة المصرية القديمة ولديه شغف لزيارة مصر.

ومن المقرر أن تتضمن الرحلة التي تقدمها الوزارة للفائزين تذاكر الطيران من وإلى چنيڤ، كما تشمل الانتقالات والإقامة داخل مصر، وتتضمن برنامجًا سياحيًا لمدة أسبوع بمدينتي الأقصر وأسوان يزورون خلاله أهم المعالم السياحية هناك ومنها معبد الأقصر، ومعبد حورس، ومعبد الكرنك، وزيارة بعض معالم الضفة الغربية بالأقصر منها تمثالا ممنون ووادي الملوك ومعبد حتشبسوت، بالإضافة إلى معبد فيله والمتحف النوبي و"المسلة الناقصة" في أسوان.