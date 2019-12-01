مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. "المحكمة تفصل في قضية خالد يوسف.. وانتحار طالب من أعلى برج القاهرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. "المحكمة تفصل في قضية خالد يوسف.. وانتحار طالب من أعلى برج القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، السبت، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

مصرع 3 عاملات وإصابة 15 في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بأطفيح

لقيت 3 عاملات مصرعهن، وأصيبت 15 آخريات، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق مركز أطفيح جنوب المحافظة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

"عشان مبتخلفش".. تشريح جثة ربة منزل حرقها زوجها حية بروض الفرج

كلفت نيابة روض الفرج، مصلحة الطب الشرعى لتشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها العامل، وسكبه مادة حارقة "سبرتو" عليها وأشعل النار فيها لعدم إنجابها، وارسال تقرير مفصل عن اسباب الوفاة للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الحادث.