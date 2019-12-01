مصر | وفاة متهم في قضية قتل داخل قسم شرطة التبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة متهم في قضية قتل داخل قسم شرطة التبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي متهم، محجوز على ذمة قضية قتل، داخل قسم شرطة التبين، بسبب تعرضه لوعكة صحية، توفي على إثرها، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة زينهم، تمهيدًا لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة والوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقي مأمور قسم شرطة التبين، إخطارًا من رئيس التحقيقات، مفاده، وفاة متهم مسن، 62 عاما، ومحجوز على ذمة قضية قتل، والمقضي خلالها بالسجن 15 سنة، داخل الحجز الخاص بالقسم، إثر تعرضه لوعكة صحية.



وبالفحص تبين أن المتهم يعاني من أمراض في الكبد، حجز على إثرها داخل مستشفى قصر العيني، وصرح الطبيب المعالج، بخروجه منذ 3 أيام، بعد قضاء أسبوع لتلقي الرعاية داخل المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، في اليوم الثالث، عقب رجوعه لقسم الشرطة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.