مصر | "عشان مبتخلفش".. تشريح جثة ربة منزل حرقها زوجها حية بروض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عشان مبتخلفش".. تشريح جثة ربة منزل حرقها زوجها حية بروض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
البداية عندما تلقى قسم شرطة روض الفرج إخطارا من المستشفى العام باستقبالها ربة منزل مصابة بحروق شديدة من الدرجة الثانية وتوفيت عقب دخولها المستشفى بيومين، على الفور انتقلت النيابة إلى المستشفى.
واستدعت النيابة أهل المتوفاة الذين اتهموا زوجها بحرقها لتأخرها في الإنجاب، حيث أكدوا أن زوج ابنتهم كان دائم التشاجر مع المجنى عليها وضربها، وفى يوم الحادث، قام بتقييدها، ثم سكب عليها مادة "سبرتو" الحارقة، وأشعل فيها النار وتركها مشتعلة، وذهب إلى والدته، وتركها للجيران الذين قاموا بإطفائها واستدعوا الإسعاف لها.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.