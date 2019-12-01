أخبار مصر | سفير مصر بإيطاليا يشيد بجهود العارضين المصريين بمعرض ارتيجيانو دي افييرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر بإيطاليا يشيد بجهود العارضين المصريين بمعرض ارتيجيانو دي افييرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا، بمستوى العارضين والمشاركين بمعرض ارتيجيانو دي افييرا المقام بميلانو في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر.

وتفقد سفير مصر في روما الجناح المصرى وألتقي بالعارضين وإلتقط معهم الصور التذكارية، وأبدى سعادته بوجودهم في ايطاليا.

ووجه بتقديم كافة سبل الدعم للعارضين من خلال القنصلية المصرية في ميلانو، معربا عن الفخر لاختيار مصر ضيف شرف معرض ارتجيانو الذي يعد أهم معرض للحرف اليدوية في العالم، كما أن مستوى العارضين والمعروضات يعكس صورة مشرقة وجميلة لمصر ولمنتجاتها التراثية.

وأشاد هشام بدر بمستوى التنظيم والجهد المبذول من وزارة التضامن الاجتماعي في إختيار العارضين وانهاء كافة الأمور المتعلقة بمشاركتهم في المعرض ووجه التحية لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي علي إهتمامها بكافة التفاصيل والمتابعة الدقيقة لكل الأمور علي مدار الأشهر الماضية.