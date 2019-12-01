أخبار مصر | مغامرة لأطفال المدارس بالمتحف الكبير.. ومدير المشروع: "أصبحنا أصدقاء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مغامرة لأطفال المدارس بالمتحف الكبير.. ومدير المشروع: "أصبحنا أصدقاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، زيارة لعدد من أطفال وتلاميذ المدارس، خاضوا خلالها مغامرة لاستكشاف المتحف المنتظر افتتاحه في الربع الأخير من 2020.

وتم تقسيم الأطفال إلى خمس فرق يضم كل منها سبعة تلاميذ، وكل فريق يحمل اسما من أسماء الحيوانات التي تضمنتها الحضارة المصرية القديمة، وكانت القط والقرد والأسد والتمساح والحصان، وبدأت المغامرة بجولة في معامل الترميم تعرفوا خلالها علي طريقة العمل داخلها، والجهود التي يقوم بها مرمموا الآثار لترميم وصيانة الكنوز التي سيتم عرضها في المتحف.

والمغامرة جاءت ترويجية لأهداف تعليمية ساهم في تنظيمها قسم التسويق وتنمية الموارد المالية في المحتف برئاسة نيفين نبيل، فيما ساهم بإعداد برنامج الزيارة المركز التعليمي برئاسة الدكتورة جيهان زكي، ومتحف الطفل برئاسة إيمان أبو الحسن، وكذلك قسمي الـ IT والعلاقات الدولية الذين قاما بدور كبير في إنجاحها.

وعقب ذلك قام التلاميذ بجولة في موقع المتحف، تعرفوا خلالها علي أبرز إجراءات السلامة التي يتم اتباعها في العمل، والتي تتم علي أعلى مستوى، وخلال الجولة تعرف التلاميذ علي الموقع وأبرز ما فيه من أعمال، واستمعوا إلى شرح عن عبقرية الهندسة عند المصري القديم، والتي مكنته من بناء حضارة عظيمة.

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وعقب انتهاء المغامرة قام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، بتسليم شهادات تكريم للتلاميذ، متمنيًا لهم مستقبلًا باهرًا والتأكيد على أنهم أصبحوا أصدقاء المتحف ودعاهم لزيارته بعد الإفتتاح.

والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، والذي تقرر في نهايات 2020، وقد وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.